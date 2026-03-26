Crimmitschau: Rock ’n’ Roll-Abend mit drei Livebands und DJ

Die Theaterbar wird am 28. März zum Treffpunkt für Freunde der kultigen Musik.

Freunde des Rock ’n’ Roll sind am 28. März im Theater Crimmitschau an der richtigen Adresse. Die Bands Barney‘s Rockets, Suffy Sand Rocats und The Blue Velvets lassen die 1950er- und 1960er-Jahre mit ihrer legendären Musik wieder aufleben. Auch ein DJ sorgt für die richtige Stimmung. Es darf ausgelassen und ausgiebig getanzt werden.