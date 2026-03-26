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Das Theater in Crimmitschau ist am Samstagabend Anlaufpunkt für Rock ’n’ Roll-Fans.
Das Theater in Crimmitschau ist am Samstagabend Anlaufpunkt für Rock ’n’ Roll-Fans. Foto: Dudacy/Archiv
Das Theater in Crimmitschau ist am Samstagabend Anlaufpunkt für Rock ’n’ Roll-Fans.
Das Theater in Crimmitschau ist am Samstagabend Anlaufpunkt für Rock ’n’ Roll-Fans. Foto: Dudacy/Archiv
Werdau
Crimmitschau: Rock ’n’ Roll-Abend mit drei Livebands und DJ
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Die Theaterbar wird am 28. März zum Treffpunkt für Freunde der kultigen Musik.

Freunde des Rock ’n’ Roll sind am 28. März im Theater Crimmitschau an der richtigen Adresse. Die Bands Barney‘s Rockets, Suffy Sand Rocats und The Blue Velvets lassen die 1950er- und 1960er-Jahre mit ihrer legendären Musik wieder aufleben. Auch ein DJ sorgt für die richtige Stimmung. Es darf ausgelassen und ausgiebig getanzt werden.
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