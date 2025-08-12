Crimmitschau: Skodafahrer zu schnell, ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Der 57- Jährige ist in Gablenz in eine Verkehrskontrolle geraten.
Zu schnell, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss stehend ist ein 57-Jähriger am Montag im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz in eine Geschwindigkeitskontrolle mit Lasermessgerät geraten. Das sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau. Am Vormittag hatten Beamte des Reviers Werdau eine Geschwindigkeitsmessung an der Gablenzer Hauptstraße durchgeführt – erlaubt sind dort maximal 50 km/h. Dabei fiel ihnen ein Skoda auf, der mit einer Geschwindigkeit nach Toleranzabzug von 58 km/h gemessen wurde. Der 57-jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und war zudem alkoholisiert. Ein entsprechender gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,66 Promille, sagte Schmidt. (jarn)