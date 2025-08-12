Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschau: Skodafahrer zu schnell, ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Unter Alkoholeinfluss stehend ist ein Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten.
Unter Alkoholeinfluss stehend ist ein Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Bild: Symbolfoto: M. Brandt/dpa
Unter Alkoholeinfluss stehend ist ein Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten.
Unter Alkoholeinfluss stehend ist ein Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Bild: Symbolfoto: M. Brandt/dpa
Werdau
Crimmitschau: Skodafahrer zu schnell, ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 57- Jährige ist in Gablenz in eine Verkehrskontrolle geraten.

Crimmitschau.

Zu schnell, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss stehend ist ein 57-Jähriger am Montag im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz in eine Geschwindigkeitskontrolle mit Lasermessgerät geraten. Das sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau. Am Vormittag hatten Beamte des Reviers Werdau eine Geschwindigkeitsmessung an der Gablenzer Hauptstraße durchgeführt – erlaubt sind dort maximal 50 km/h. Dabei fiel ihnen ein Skoda auf, der mit einer Geschwindigkeit nach Toleranzabzug von 58 km/h gemessen wurde. Der 57-jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und war zudem alkoholisiert. Ein entsprechender gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,66 Promille, sagte Schmidt. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
1 min.
Zwickau: Mann erhält Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens
Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.
Der 33-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug nochmal, als ihn die Polizei kontrollieren wollte
Jens Arnold
17:25 Uhr
7 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Gestern Abend lud Michael Kretschmer zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
01.08.2025
3 min.
Keine Verkehrstoten, weniger Verletzte in Werdauer Region: „Bei Gurtpflicht und Handynutzung sehen wir trotzdem weiter große Defizite“
Handy-Ablenkung: Im ersten Halbjahr wurden 188 Verstöße festgestellt.
Erstmals deutlich weniger Verletzte – doch Alkohol- und Drogendelikte bleiben ein Problem: Die Verkehrsbilanz des Polizeireviers Werdau zeigt Licht und Schatten.
Jochen Walther
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:24 Uhr
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel