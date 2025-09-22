Crimmitschau: Unbekannte besprühen Transporter mit Graffiti

Die Täter haben dabei Sachschaden in Höhe von 3000 Euro angerichtet.

Crimmitschau.

Unbekannte haben in Crimmitschau zwei Transporter mit Graffiti beschmiert. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp sagte, lag die Tatzeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. Die Fahrzeuge waren an der Erzbergerstraße und an der Johannisgasse geparkt. Die Täter versahen sie mit weißen Schriftzügen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, sollten sich bei der Polizei in Werdau unter der Rufnummer 03761 7020 melden. (rdl)