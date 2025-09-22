Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen zu Graffiti-Schmierereien in Crimmitschau.
Die Polizei sucht Zeugen zu Graffiti-Schmierereien in Crimmitschau.
Werdau
Crimmitschau: Unbekannte besprühen Transporter mit Graffiti
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter haben dabei Sachschaden in Höhe von 3000 Euro angerichtet.

Crimmitschau.

Unbekannte haben in Crimmitschau zwei Transporter mit Graffiti beschmiert. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp sagte, lag die Tatzeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. Die Fahrzeuge waren an der Erzbergerstraße und an der Johannisgasse geparkt. Die Täter versahen sie mit weißen Schriftzügen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, sollten sich bei der Polizei in Werdau unter der Rufnummer 03761 7020 melden. (rdl)

