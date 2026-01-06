MENÜ
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Harry Härtel
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Harry Härtel
Werdau
Crimmitschau: Unbekannte stehlen E-Bike
Redakteur
Von Jens Arnold
Das Fahrzeug war in einem Carport angeschlossen abgestellt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Crimmitschau.

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag ein E-Bike, das im Carport eines Mehrfamilienhauses an der Leitelshainer Straße in Crimmitschau angeschlossen abgestellt war, gestohlen. Bei dem gestohlenen Zweirad handelte sich um ein weiß-blaues Modell MC LE der Marke Husqvarna im Wert von circa 3100 Euro, sagt Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau. Gesucht werden nun Zeugen, die am Montag zwischen 0 und 4.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Leitelshainer Straße gesehen haben oder denen ein solches E-Bike seit der Tat aufgefallen oder zum Kauf angeboten worden ist. Hinweise nimmt das Polizeirevier Werdau unter Ruf 03761 7020 entgegen. (jarn)

