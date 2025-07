Crimmitschau: Unbekannte stehlen Rentnerin (81) das Portemonnaie

In einem Supermarkt ist einer betagten Frau die Geldbörse mit rund 400 Euro aus der Handtasche gestohlen worden. Diebe nutzten einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit.

In einem Supermarkt in Crimmitschau ist einer Rentnerin das Portemonnaie gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, war die 81-Jährige am Mittwochvormittag im Aldi-Supermarkt an der Parkhausstraße einkaufen. Laut Polizeibericht ließ sie dabei ihre Handtasche am Einkaufskorb hängen. Gegen 10.20 Uhr nutzten...