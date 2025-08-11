Crimmitschau: Unbekannte zerkratzen Auto und treten die Außenspiegel ab

Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.
Unbekannte haben in Crimmitschau einen Volkswagen erheblich beschädigt. Passiert ist das bereits zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, wie Polizeisprecher Enrico Liebold am Montag informierte. Während der Nacht sei der VW Polo, der an der Hohlstraße stand, komplett zerkratzt worden, die Außenspiegel wurden abgetreten und die Scheinwerfer und Rücklichter eingeschlagen, sagte Liebold. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Außerdem hätten die Täter die amtlichen Kennzeichen Z RU 2000 entwendet. Nun werden Zeugen gesucht, die sich in der Tatnacht im Bereich der Hohlstraße aufgehalten haben und Personen gesehen haben, die damit in Verbindung stehen könnten. (jarn) Zeugentelefon: 03761 7020