Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschau: Unbekannte zerkratzen Auto und treten die Außenspiegel ab

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung.
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung.
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Werdau
Crimmitschau: Unbekannte zerkratzen Auto und treten die Außenspiegel ab
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Crimmitschau.

Unbekannte haben in Crimmitschau einen Volkswagen erheblich beschädigt. Passiert ist das bereits zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, wie Polizeisprecher Enrico Liebold am Montag informierte. Während der Nacht sei der VW Polo, der an der Hohlstraße stand, komplett zerkratzt worden, die Außenspiegel wurden abgetreten und die Scheinwerfer und Rücklichter eingeschlagen, sagte Liebold. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Außerdem hätten die Täter die amtlichen Kennzeichen Z RU 2000 entwendet. Nun werden Zeugen gesucht, die sich in der Tatnacht im Bereich der Hohlstraße aufgehalten haben und Personen gesehen haben, die damit in Verbindung stehen könnten. (jarn) Zeugentelefon: 03761 7020

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
2 min.
Crimmitschau: Motorradfahrer flüchtet mit bis zu 100 km/h vor der Polizei
Ein Motorradfahrer flüchtete mit bis zu 100 km/h vor der Polizei.
Der tatverdächtige 35-Jährige und sein Motorrad konnten gestellt werden. Er muss sich nun gleich wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Jens Arnold
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
05.08.2025
1 min.
Zwickau: Hoher Sachschaden nach versuchtem Einbruch bei Autohandel
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.
Jens Arnold
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
Mehr Artikel