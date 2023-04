Crimmitschau: Warum Leute am Paradiesbach unterwegs sind

Manja Clemen von der BUND-Ortsgruppe Paradiesgrund im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist zufrieden. Der Start in die Citizen-Science-Saison, auch ehrenamtliche Forschung genannt, ist erfolgreich verlaufen. Etwa 20 Personen waren am Samstag an der zweiten Auflage der Aktion beteiligt, um den ökologischen Zustand des Paradiesbaches zu untersuchen....