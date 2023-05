Crimmitschau: Welche Pläne gibt es für die Tuchfabrik?

Die Stadt Crimmitschau und ihre Partner haben mit der Tuchfabrik Gebr. Pfau an der Leipziger Straße in den nächsten Jahren viel vor. Das technische Denkmal, das sich in Eigentum der Kommune befindet, soll zum textilen Zentrum mit überregionale Ausstrahlung entwickelt und umgebaut werden. Welche Visionen damit verbunden sind, darüber haben...