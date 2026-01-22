Crimmitschauer Feuerwehr rückt ins Theater ein: Was hinter dem bewegendsten Moment des Neujahrsempfangs steckt

Werdau
Ostrock, klare Worte des Oberbürgermeisters, charmante Moderation und bewegende Ehrungen: Ein Abend, der Mut machte – und mit der Freude über Crimmitschaus Olympia-Talente schloss.
Mit Ostrock im Ohr und klaren Worten auf der Bühne startete Crimmitschau ins neue Jahr. Rund 400 Gäste erlebten am Mittwochabend im Theater einen Empfang zwischen Nachdenklichkeit und Zuversicht. OB André Raphael (CDU) blickte zurück, sprach von Mut und Zusammenhalt – und nahm auch die große Politik nicht aus: Kriege, Nato und der Zustand...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.