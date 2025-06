Crimmitschauer Gemeindewehrleiter geht: „Es war ein Abschied mit Ansage“

Nach 35 Jahren im Ehrenamt tritt Werner Spalerski in die zweite Reihe. Sein Nachfolger ist Erik Marr.

Erik Marr ist der neue Gemeindewehrleiter von Crimmitschau. Der 36-Jährige ist auf der Ratssitzung am Donnerstagabend einstimmig von den Stadträten in dieses Ehrenamt berufen worden. Der Crimmitschauer Ortswehrleiter ist damit Ansprechpartner für die rund 240 aktiven Mitglieder in den zehn Ortsfeuerwehren. Seine Stellvertreter sind Ronny...