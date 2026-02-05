Crimmitschauer Getränkehandel Ziel von Zigaretten-Dieben

Zwei Männer scheitern beim Zigarettendiebstahl in zwei Geschäften. Ein Marktangestellter und ein Kunde werden aufmerksam. Die Polizei ermittelt. Was ist geschehen?

In zwei Getränkemärkten in Crimmitschau wollten am Mittwoch, 4. Februar, jeweils zwei Männer Zigaretten stehlen, berichtete die Polizei. In einem Fall sei es bei dem Versuch geblieben. Ein Duo schritt gegen 17.45 Uhr an der Melanchthonstraße zur Tat. Der zweite Fall geschah 18.30 Uhr an der Zwickauer Straße.