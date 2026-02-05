MENÜ
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu Vorfällen in Crimmitschauer Getränkemärkten.
Bild: Symbolbild: Karl-H. H/stock
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu Vorfällen in Crimmitschauer Getränkemärkten.
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu Vorfällen in Crimmitschauer Getränkemärkten. Bild: Symbolbild: Karl-H. H/stock
Werdau
Crimmitschauer Getränkehandel Ziel von Zigaretten-Dieben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zwei Männer scheitern beim Zigarettendiebstahl in zwei Geschäften. Ein Marktangestellter und ein Kunde werden aufmerksam. Die Polizei ermittelt. Was ist geschehen?

In zwei Getränkemärkten in Crimmitschau wollten am Mittwoch, 4. Februar, jeweils zwei Männer Zigaretten stehlen, berichtete die Polizei. In einem Fall sei es bei dem Versuch geblieben. Ein Duo schritt gegen 17.45 Uhr an der Melanchthonstraße zur Tat. Der zweite Fall geschah 18.30 Uhr an der Zwickauer Straße.
Mehr Artikel