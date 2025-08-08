Crimmitschauer Marktfest eröffnet – Livemusik und Party bis Mitternacht

Rund 800 Besucher sind zum Auftakt in die Innenstadt geströmt. Zwischen Bühne, Buden und Begegnungen herrscht ausgelassene Stimmung. Am Samstag geht‘s mit Programm für die ganze Familie weiter.

Es ist laut, es ist voll, es ist eröffnet: Crimmitschau feiert sein 33. Marktfest. Rockmusik füllt die Innenstadt, während die Besucher zwischen Theatervorplatz und Piazza „Roter Turm“ flanieren. Die Partyband Rock Ambulance bringt den Markt zum Beben – nachdem Rathauschef André Raphael (CDU) gemeinsam mit Radiomoderatorin Tina Wojnowski... Es ist laut, es ist voll, es ist eröffnet: Crimmitschau feiert sein 33. Marktfest. Rockmusik füllt die Innenstadt, während die Besucher zwischen Theatervorplatz und Piazza „Roter Turm“ flanieren. Die Partyband Rock Ambulance bringt den Markt zum Beben – nachdem Rathauschef André Raphael (CDU) gemeinsam mit Radiomoderatorin Tina Wojnowski...