Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschauer Marktfest eröffnet – Livemusik und Party bis Mitternacht

Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt.
Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt. Bild: R. Wolf
Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt.
Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt. Bild: R. Wolf
Werdau
Crimmitschauer Marktfest eröffnet – Livemusik und Party bis Mitternacht
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 800 Besucher sind zum Auftakt in die Innenstadt geströmt. Zwischen Bühne, Buden und Begegnungen herrscht ausgelassene Stimmung. Am Samstag geht‘s mit Programm für die ganze Familie weiter.

Es ist laut, es ist voll, es ist eröffnet: Crimmitschau feiert sein 33. Marktfest. Rockmusik füllt die Innenstadt, während die Besucher zwischen Theatervorplatz und Piazza „Roter Turm“ flanieren. Die Partyband Rock Ambulance bringt den Markt zum Beben – nachdem Rathauschef André Raphael (CDU) gemeinsam mit Radiomoderatorin Tina Wojnowski...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
06.08.2025
4 min.
Crimmitschauer sind schon in Feierlaune: Besuchertipps, Vereine und Eispiraten beim Stadtfest hautnah erleben
Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz.
Wo DJs auf Eishockey-Profis treffen und Mauritius-Bier fließt: Die Pleißestadt wird von Freitag bis Sonntag zur Feiermeile – mit Livemusik, Rummel und kulinarischen Klassikern.
Jochen Walther
09.08.2025
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel