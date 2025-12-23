Crimmitschauer Sahnschule zwischen Krieg und Klassenzimmer: „Die Verwundeten wurden im Erdgeschoss behandelt, wo 74 Betten standen“

130 Jahre Schulgeschichte zum Leben erweckt: Beim Schul-Weihnachtsmarkt würdigten die jungen Leute das Jubiläum. Die Lehrer schlüpften in historische Kostüme.

130 Jahre Schulgeschichte, lebendig gemacht auf dem Schul-Weihnachtsmarkt: Die Crimmitschauer Sahnschule hat ihr Gründungsjubiläum mit Archivfunden, Kostümen und einem Zeitstrahlprojekt gefeiert. Ein Schülerteam tauchte dafür tief in die Geschichte des Hauses ein. Die Aula als Betsaal, das Erdgeschoss einst Lazarett – was heute Schulflur...