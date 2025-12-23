MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschauer Sahnschule zwischen Krieg und Klassenzimmer: „Die Verwundeten wurden im Erdgeschoss behandelt, wo 74 Betten standen“

Claudia Schindler mit den Neuntklässlern Oskar Theuring, Marlon Kolb und Evelyn Neef (v. l.).
Claudia Schindler mit den Neuntklässlern Oskar Theuring, Marlon Kolb und Evelyn Neef (v. l.). Bild: J. Walther
Claudia Schindler mit den Neuntklässlern Oskar Theuring, Marlon Kolb und Evelyn Neef (v. l.).
Claudia Schindler mit den Neuntklässlern Oskar Theuring, Marlon Kolb und Evelyn Neef (v. l.). Bild: J. Walther
Werdau
Crimmitschauer Sahnschule zwischen Krieg und Klassenzimmer: „Die Verwundeten wurden im Erdgeschoss behandelt, wo 74 Betten standen“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

130 Jahre Schulgeschichte zum Leben erweckt: Beim Schul-Weihnachtsmarkt würdigten die jungen Leute das Jubiläum. Die Lehrer schlüpften in historische Kostüme.

130 Jahre Schulgeschichte, lebendig gemacht auf dem Schul-Weihnachtsmarkt: Die Crimmitschauer Sahnschule hat ihr Gründungsjubiläum mit Archivfunden, Kostümen und einem Zeitstrahlprojekt gefeiert. Ein Schülerteam tauchte dafür tief in die Geschichte des Hauses ein. Die Aula als Betsaal, das Erdgeschoss einst Lazarett – was heute Schulflur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
1 min.
Crimmitschau plant Millionen-Investitionen in Sportanlagen: Förderanträge für drei Projekte in Vorbereitung
Blick in die Sporthalle im Haus der Vereine, die durch einen Neubau ersetzt werden soll.
Mit Bundesmitteln sollen drei Sportstätten in der Pleißestadt erneuert werden – die Stadt bringt die erforderlichen Anträge auf den Weg.
Jochen Walther
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
16:35 Uhr
1 min.
Englisch mit Witz und Reimen: BBC-Show erobert die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Crimmitschau
Premiere in Crimmitschau: Die Grundschüler erleben ihre erste Englisch-Lern-Show.
Mitreißend, musikalisch, englisch: „The Rhyme Rocket“ macht Grundschülern Lust aufs Sprachenlernen. Schüler und Lehrer sind begeistert.
Jochen Walther
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Mehr Artikel