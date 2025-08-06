Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschauer sind schon in Feierlaune: Besuchertipps, Vereine und Eispiraten beim Stadtfest hautnah erleben

Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz.
Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz. Bild: Jochen Walther
Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz.
Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz. Bild: Jochen Walther
Werdau
Crimmitschauer sind schon in Feierlaune: Besuchertipps, Vereine und Eispiraten beim Stadtfest hautnah erleben
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo DJs auf Eishockey-Profis treffen und Mauritius-Bier fließt: Die Pleißestadt wird von Freitag bis Sonntag zur Feiermeile – mit Livemusik, Rummel und kulinarischen Klassikern.

Pünktlich zum Fest zeigt sich der Himmel gnädig. „So muss es auch sein“, sagt Rathausmitarbeiterin Katja Tippelt-Kairies. Sie pendelt mit René Mathiak seit Dienstag zwischen Theatervorplatz und Piazza Roter Turm, damit die Aufbauarbeiten für das große Marktfest in der Innenstadt reibungslos vorankommen. Am Freitagabend beginnt die 33....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
05.08.2025
4 min.
„Meine Oma hat das Saxofon versteckt“: Crimmitschauer Musiklehrer macht aus Schüler-Ausreden eine Kunstausstellung
So kennen seine ehemaligen Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums in Zwickau und die Musiker der Young People Big Band den Crimmitschauer Andreas Bacher.
In einem leerstehenden Laden an der Herrengasse zeigt Andreas Bacher lustige Notlügen aus dem Musikunterricht – gesammelt mit Feingefühl am Zwickauer Konservatorium über fast 30 Jahre.
Jochen Walther
20:33 Uhr
2 min.
Crimmitschauer Marktfest eröffnet – Livemusik und Party bis Mitternacht
Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt.
Rund 800 Besucher sind zum Auftakt in die Innenstadt geströmt. Zwischen Bühne, Buden und Begegnungen herrscht ausgelassene Stimmung. Am Samstag geht‘s mit Programm für die ganze Familie weiter.
Jochen Walther
14:38 Uhr
4 min.
Was Fastenwandern im Vogtland mit Bienen zu tun hat
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten.
Durch Fasten an Gewicht verlieren? Für eine Mühltrofferin sind es andere Gründe für den zeitweiligen Verzicht auf Essen. Kathleen Eschrich lädt zum Fastenwandern ein.
Simone Zeh
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
Mehr Artikel