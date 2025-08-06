Crimmitschauer sind schon in Feierlaune: Besuchertipps, Vereine und Eispiraten beim Stadtfest hautnah erleben

Wo DJs auf Eishockey-Profis treffen und Mauritius-Bier fließt: Die Pleißestadt wird von Freitag bis Sonntag zur Feiermeile – mit Livemusik, Rummel und kulinarischen Klassikern.

Pünktlich zum Fest zeigt sich der Himmel gnädig. „So muss es auch sein“, sagt Rathausmitarbeiterin Katja Tippelt-Kairies. Sie pendelt mit René Mathiak seit Dienstag zwischen Theatervorplatz und Piazza Roter Turm, damit die Aufbauarbeiten für das große Marktfest in der Innenstadt reibungslos vorankommen. Am Freitagabend beginnt die 33....