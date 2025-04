Crimmitschauer Stadtfest: Die musikalischen Höhepunkte stehen fest

Mit über 800 Konzerten im Gepäck treten die Musiker der Band Dire Strats beim 33. Marktfest auf. Die Tribute-Band begeistert mit 100 Prozent Livemusik. Wer teilt sich die Bühne mit ihnen?

Das 33. Stadtfest in Crimmitschau wirft seine Schatten voraus: Vom 8. bis 10. August verwandelt sich der Marktplatz wieder in eine Partymeile. Wie Stadtsprecherin Daniela Lange sagt, stehen neben den kulinarischen Genüssen und Mitmachaktionen auch die musikalischen Höhepunkte fest. So sorgt zum Auftakt des Marktfestes am Freitag ab 20 Uhr die...