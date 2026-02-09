MENÜ
  • CWG-Insolvenz in Crimmitschau reißt alte Wunden auf: „Meine Warnungen wurden im Rathaus ignoriert“

Katrin Freyer stemmte sich damals als Mieterin gegen den Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft – ihre Warnungen blieben aber ungehört. Ihre Unterlagen zur CWG füllen einen Ordner.
Katrin Freyer stemmte sich damals als Mieterin gegen den Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft – ihre Warnungen blieben aber ungehört. Ihre Unterlagen zur CWG füllen einen Ordner. Bild: Illig
Kein schöner Anblick: Auch die Blöcke Karl-Liebknecht-Siedlung 42 bis 61 sind von der CWG-Pleite betroffen.
Kein schöner Anblick: Auch die Blöcke Karl-Liebknecht-Siedlung 42 bis 61 sind von der CWG-Pleite betroffen. Bild: Köhler
Ex-Stadtrat Hans-Jörg Laube saß damals im Aufsichtsrat der CWG, war gegen den Verkauf.
Ex-Stadtrat Hans-Jörg Laube saß damals im Aufsichtsrat der CWG, war gegen den Verkauf. Bild: Walther/Archiv
Werdau
CWG-Insolvenz in Crimmitschau reißt alte Wunden auf: „Meine Warnungen wurden im Rathaus ignoriert“
Redakteur
Von Jochen Walther
Als die Stadt die Wohnungen loswerden wollte, warnte Mieterin Katrin Freyer eindringlich. Während Ex-OB Holm Günther den Schritt verteidigt, bringt Stadtrat Kevin Scheibel einen Rückkauf ins Gespräch.

Als der Brief kam, lag plötzlich mehr als nur ein Blatt Papier im Briefkasten. Für viele Mieter der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft (CWG) stand mit wenigen Zeilen die Frage im Raum, wie sicher ihr Zuhause noch ist. Die Insolvenz des Großvermieters rührt an alte Wunden – und an eine Entscheidung, die die Stadt bis heute spaltet. In diesen...
