Da wird sogar die Suppe knapp: Hunderte Besucher beim ersten Kreativmarkt in Werdau

Die Premiere im Koberbachcentrum ist sehr gut angenommen worden. Die Organisatorin ist glücklich. Ein Gastronom musste Nachschub holen.

Das Koberbachcentrum in Langenhessen hat sich am Sonntag als Publikumsmagnet entpuppt. Nur wenige Tage nach der traditionellen Modellbahnausstellung lockte ein weiterer, ganz neuer Höhepunkt Besucher in den Werdauer Ortsteil. Veranstalterin Madlen Ostertag hatte zum ersten Kreativmarkt geladen. 35 Aussteller und mehrere Künstler und Tanzgruppen... Das Koberbachcentrum in Langenhessen hat sich am Sonntag als Publikumsmagnet entpuppt. Nur wenige Tage nach der traditionellen Modellbahnausstellung lockte ein weiterer, ganz neuer Höhepunkt Besucher in den Werdauer Ortsteil. Veranstalterin Madlen Ostertag hatte zum ersten Kreativmarkt geladen. 35 Aussteller und mehrere Künstler und Tanzgruppen...