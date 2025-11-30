Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Da wird sogar die Suppe knapp: Hunderte Besucher beim ersten Kreativmarkt in Werdau

Schon zur Halbzeit wurden im Koberbachcentrum 600 Besucher gezählt.
Schon zur Halbzeit wurden im Koberbachcentrum 600 Besucher gezählt. Bild: André Kleber
Werdau
Da wird sogar die Suppe knapp: Hunderte Besucher beim ersten Kreativmarkt in Werdau
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Premiere im Koberbachcentrum ist sehr gut angenommen worden. Die Organisatorin ist glücklich. Ein Gastronom musste Nachschub holen.

Das Koberbachcentrum in Langenhessen hat sich am Sonntag als Publikumsmagnet entpuppt. Nur wenige Tage nach der traditionellen Modellbahnausstellung lockte ein weiterer, ganz neuer Höhepunkt Besucher in den Werdauer Ortsteil. Veranstalterin Madlen Ostertag hatte zum ersten Kreativmarkt geladen. 35 Aussteller und mehrere Künstler und Tanzgruppen...
