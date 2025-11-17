Dacia überschlägt sich in Werdau: Zwei junge Männer schwer verletzt

Werdau
Am Ortsausgang nach Königswalde ist es Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort gewesen. Kurz vorher hatte es Schneeregen gegeben. Der Dienstag begann mit einem Unfall auf der Uferstraße.
Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Königswalder Straße sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
