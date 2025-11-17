Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Dacia überschlägt sich in Werdau: Zwei junge Männer schwer verletzt

In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bild: Ralph Köhler/propicture
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
In Werdau ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bild: Ralph Köhler/propicture
Update
Werdau
Dacia überschlägt sich in Werdau: Zwei junge Männer schwer verletzt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Am Ortsausgang nach Königswalde ist es Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort gewesen. Kurz vorher hatte es Schneeregen gegeben. Der Dienstag begann mit einem Unfall auf der Uferstraße.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Königswalder Straße sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
