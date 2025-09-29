Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Dampftag in Werdau: Steampunk, Zeppelin-Simulator und Familienspaß

Die Dampfmaschine im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in Werdau.
Die Dampfmaschine im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in Werdau.
Werdau
Dampftag in Werdau: Steampunk, Zeppelin-Simulator und Familienspaß
Von Jochen Walther
Dampfmaschine, fantasievolle Technik und virtuelle Luftfahrten: Im Heimatmuseum erleben die Besucher Geschichte zum Anfassen – mit Mitmachstationen und besonderer Kulisse.

Dampf trifft Fantasie: Beim Werdauer Dampftag verschmelzen Technikgeschichte und Steampunk zu einem Familienerlebnis. Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken – inklusive Zeppelin-Simulator. Wenn sich am Samstag, 4. Oktober, im Werdauer Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Zahnräder drehen, Dampf zischt und Menschen in viktorianischer...
