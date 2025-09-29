Dampftag in Werdau: Steampunk, Zeppelin-Simulator und Familienspaß

Werdau
Dampfmaschine, fantasievolle Technik und virtuelle Luftfahrten: Im Heimatmuseum erleben die Besucher Geschichte zum Anfassen – mit Mitmachstationen und besonderer Kulisse.
Dampf trifft Fantasie: Beim Werdauer Dampftag verschmelzen Technikgeschichte und Steampunk zu einem Familienerlebnis. Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken – inklusive Zeppelin-Simulator. Wenn sich am Samstag, 4. Oktober, im Werdauer Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Zahnräder drehen, Dampf zischt und Menschen in viktorianischer...
