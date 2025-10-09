Das könnte kultig werden: Neu gegründete Band der Lauterbacher Kultscheune sucht noch Musiker

Werdau
Momentan proben sie für künftige Auftritte nur zu dritt in einer bekannten Eventlocation im Dorf. Doch das wollen zwei Neukirchener und ein Dänkritzer ganz schnell ändern.
Spaß an handgemachter Musik - das ist es, was Hannes Kaiser, Robert Engelhardt und Sean Pascal Müller am Mittwochabend in die Kultscheune im Neukirchener Ortsteil Lauterbach treibt. In der Veranstaltungs-Location des 450-Seelen-Dorfes probt das Trio allerdings erst seit kurzer Zeit zusammen. „Über Freunde und Bekannte ist der Kontakt zu den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.