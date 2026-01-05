Das Werdauer Neujahrsbaby heißt Lynn

Pleißentalklinik Werdau meldet für das zurückliegende Jahr 480 Geburten. Wie viele Zwillingsgeburten darunter waren.

Bis zum Nachmittag des Neujahrstages hat sich Lynn Zeit gelassen – dann hat im Kreißsaal der Pleißentalklinik Werdau das erste Baby des Jahres 2026 das Licht der Welt erblickt: Lynn wog bei ihrer Geburt um 14.11 Uhr 3385 Gramm, bei einer Größe von 51 Zentimetern. Die Eltern von Lynn sind Carolin und Brian.