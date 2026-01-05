MENÜ
Bild: Pleissentalklinik Werdau
Werdau
Das Werdauer Neujahrsbaby heißt Lynn
Von Holger Weiß
Pleißentalklinik Werdau meldet für das zurückliegende Jahr 480 Geburten. Wie viele Zwillingsgeburten darunter waren.

Bis zum Nachmittag des Neujahrstages hat sich Lynn Zeit gelassen – dann hat im Kreißsaal der Pleißentalklinik Werdau das erste Baby des Jahres 2026 das Licht der Welt erblickt: Lynn wog bei ihrer Geburt um 14.11 Uhr 3385 Gramm, bei einer Größe von 51 Zentimetern. Die Eltern von Lynn sind Carolin und Brian.
Mehr Artikel