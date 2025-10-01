Dean Junghanns zwischen Neugier und Mini-Rostern: „Hochbegabung heißt nicht automatisch ein Notendurchschnitt von 1,0“

Zwischen Denkfreude und Zahlenliebe findet der 15-Jährige in Meißen seinen Platz – mit besten Erinnerungen an das Gymnasium in Crimmitschau, das seine Begeisterung früh erkannte.

Dean Junghanns denkt anders – und das von Anfang an. Schon als Kind löcherte er seine Umwelt mit Fragen, wollte Zusammenhänge verstehen, weiterdenken, tiefer graben. Heute, mit 15, lebt er seinen Wissenshunger dort aus, wo kluge Köpfe zu Hause sind: an der Landesschule Sankt Afra in Meißen. Wenn Dean ins Erzählen kommt, gibt es kein Halten...