Die Baumfrau aus Westsachsen: Ihre 82 Straßenbäume verbinden jetzt zwei Bundesländer

Was als Ausgleichsprojekt des Stromnetzbetreibers 50Hertz begann, wurde zur Herzenssache: Die Crimmitschauerin Ramona Gräfe pflanzte weiter – bis aus der Idee eine Allee wuchs.

82 Bäume. Zwei Bundesländer. Und eine Frau, die einfach angefangen hat. Zwischen dem thüringischen Nischwitz und dem westsächsischen Großpillingsdorf steht jetzt eine Allee. Möglich gemacht durch Spenden, Herzblut und den unermüdlichen Einsatz von Ramone Gräfe, die alle nur noch die Baumfrau nennen. Wenn sie heute dort steht, zwischen den...