  • Die Baumfrau aus Westsachsen: Ihre 82 Straßenbäume verbinden jetzt zwei Bundesländer

Ramona Gräfe an der Allee, die Sachsen und Thüringen verbindet und 2025 mit Spenden bis Nischwitz verlängert wurde. Das Projekt zeigt, welche Bäume als Straßenbäume geeignet sind.
Ramona Gräfe an der Allee, die Sachsen und Thüringen verbindet und 2025 mit Spenden bis Nischwitz verlängert wurde. Das Projekt zeigt, welche Bäume als Straßenbäume geeignet sind. Bild: Walther
André Vohs, Rathauschef von Jonaswalde, sicherte sich den ersten Baum am Ortseingang Nischwitz.
André Vohs, Rathauschef von Jonaswalde, sicherte sich den ersten Baum am Ortseingang Nischwitz. Bild: Walther
Der Crimmitschauer Ortsteil Großpillingsdorf zählt noch rund 150 Einwohner.
Der Crimmitschauer Ortsteil Großpillingsdorf zählt noch rund 150 Einwohner. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Die Baumfrau aus Westsachsen: Ihre 82 Straßenbäume verbinden jetzt zwei Bundesländer
Redakteur
Von Jochen Walther
Was als Ausgleichsprojekt des Stromnetzbetreibers 50Hertz begann, wurde zur Herzenssache: Die Crimmitschauerin Ramona Gräfe pflanzte weiter – bis aus der Idee eine Allee wuchs.

82 Bäume. Zwei Bundesländer. Und eine Frau, die einfach angefangen hat. Zwischen dem thüringischen Nischwitz und dem westsächsischen Großpillingsdorf steht jetzt eine Allee. Möglich gemacht durch Spenden, Herzblut und den unermüdlichen Einsatz von Ramone Gräfe, die alle nur noch die Baumfrau nennen. Wenn sie heute dort steht, zwischen den...
