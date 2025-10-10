„Die haben doch sowieso kein Geld“: Was Frankenhausener beim Ausbau ihrer Ortsdurchfahrt befürchten

Großes Interesse herrschte an den Plänen für die Sanierung der Leipziger Straße im Crimmitschauer Ortsteil. Die Anwohner äußerten auf einer Veranstaltung aber auch zahlreiche Bedenken.

Volles Haus im Kloster Frankenhausen am Donnerstagabend. Eine Frau im Publikum wundert sich: „So viele wohnen doch gar nicht an unserer Straße. Wo kommen die denn alle her?“ Um die 80 Interessierte wollten sich die Ausführungen zum geplanten Ausbau der Leipziger Straße in dem Crimmitschauer Ortsteil nicht entgehen lassen. Von der...