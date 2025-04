Die letzte „Kaufi“ in Werdau schließt: „Es war eine schöne Zeit und mein Leben“

Klaus Schwarzenberger kann aus gesundheitlichen Gründen das letzte Kapitel seiner Kaufhalle nicht miterleben. Die Schließung bedeutet nicht nur den Verlust eines Geschäfts, sondern auch eines sozialen Treffpunkts.

Für Lieselotte Seckendorf ist es eine Hiobsbotschaft. „Was mache ich nur, wenn unser Klaus seinen Laden geschlossen hat“, fragt sich die 92-Jährige, die seit fast 70 Jahren in der Stadtgutstraße in Werdau-West wohnt. Und damit nur wenige Meter entfernt vom GGL-Markt (Getränke, Gemüse, Lebensmittel) an der gleichen Straße. In wenigen...