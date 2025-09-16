Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Disco für Junggebliebene: Werdau tanzt im Maschinensaal der Tuchfabrik

Ingrid und Andreas Nielen organisieren einen Discoabend in der Tuchfabrik – für Leute ab 40.
Ingrid und Andreas Nielen organisieren einen Discoabend in der Tuchfabrik – für Leute ab 40. Bild: J. Walther
Ingrid und Andreas Nielen organisieren einen Discoabend in der Tuchfabrik – für Leute ab 40.
Ingrid und Andreas Nielen organisieren einen Discoabend in der Tuchfabrik – für Leute ab 40. Bild: J. Walther
Werdau
Disco für Junggebliebene: Werdau tanzt im Maschinensaal der Tuchfabrik
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemeinsam tanzen, reden, lachen – genau das will der Verein „Kultur Insel Werdau“ ermöglichen. Mit dem ersten Discoabend für Leute ab 40 startet er seine Mission, mehr Lebensfreude zu bringen.

Der noch in Gründung befindliche Verein „Kultur Insel Werdau“ wartet mit einer Premiere auf: Erstmals findet in der ehemaligen Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße in Werdau ein Discoabend für Leute ab 40 statt. Wie Vereinschefin Ingrid Nielen sagt, hatten viele Bürger den Wunsch nach so einer Veranstaltung geäußert. „Wir haben uns...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
11:54 Uhr
2 min.
Stricken, Kaffee, Gemeinschaft: Neues Treffen in der Tuchfabrik Crimmitschau
Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf.
Im Textilmuseum startet eine neue Strickgruppe. Jeden zweiten Donnerstag im Monat sind alle willkommen – ob zum Handarbeiten, Plaudern oder Kaffee trinken in historischem Ambiente.
Jochen Walther
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
10:24 Uhr
2 min.
Werdau: Kunst und Technik treffen in der Tuchfabrik aufeinander
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik sind Bilder von Heinz Lanzendorf zu sehen.
Am Sonntag startet ein neuer Verein in seine Arbeit. In den Räumlichkeiten an der August-Bebel-Straße sind Werke von Heinz Lanzendorf zu sehen. Auch die Dampfmaschine wird angeworfen.
Annegret Riedel
Mehr Artikel