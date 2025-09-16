Disco für Junggebliebene: Werdau tanzt im Maschinensaal der Tuchfabrik

Werdau
Gemeinsam tanzen, reden, lachen – genau das will der Verein „Kultur Insel Werdau“ ermöglichen. Mit dem ersten Discoabend für Leute ab 40 startet er seine Mission, mehr Lebensfreude zu bringen.
Der noch in Gründung befindliche Verein „Kultur Insel Werdau“ wartet mit einer Premiere auf: Erstmals findet in der ehemaligen Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße in Werdau ein Discoabend für Leute ab 40 statt. Wie Vereinschefin Ingrid Nielen sagt, hatten viele Bürger den Wunsch nach so einer Veranstaltung geäußert. „Wir haben uns...
