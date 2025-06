Diskussion in Werdau: Wo steht Deutschland in der neuen Weltordnung?

Mit dieser Frage setzt sich der Journalist und Autor Christoph von Marschall im Martin-Luther-King-Zentrum auseinander.

„Krisen, Kriege, Konkurrenz: Wo steht Deutschland in der neuen Weltordnung?“ – Um dieses Thema geht es am Dienstag ab 19.00 Uhr im Martin-Luther-King-Zentrum. Dr. Christoph von Marschall, Journalist und Autor, will gemeinsam mit seinen Gästen tagesaktuelle Nachrichten einordnen und bewerten. Vielfältige internationale Krisen, autoritär...