Doppeljubiläum in Crimmitschau: Schloss Blankenhain startet in die neue Museumssaison

Mit Mühlentag, Konzert, Sonderausstellung und Traktorentreffen blickt die landwirtschaftliche Freilichtanlage auf Geschichte und Höhepunkte. Ein DDR-Traktor aus den 1970er-Jahren wird restauriert.

Die landwirtschaftliche Freilichtanlage im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain ist am Dienstag mit einem Pressegespräch in die neue Museumssaison gestartet. Im Mittelpunkt des Jahres steht eine Festwoche, die gleich zwei Jubiläen vereint: 45 Jahre Schloss Blankenhain und 20 Jahre Deutsches Landwirtschaftsmuseum. Leiter Falk Stier blickt dabei... Die landwirtschaftliche Freilichtanlage im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain ist am Dienstag mit einem Pressegespräch in die neue Museumssaison gestartet. Im Mittelpunkt des Jahres steht eine Festwoche, die gleich zwei Jubiläen vereint: 45 Jahre Schloss Blankenhain und 20 Jahre Deutsches Landwirtschaftsmuseum. Leiter Falk Stier blickt dabei...