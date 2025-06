Dorffest Königswalde: Wer kann die alte deutsche Schrift noch lesen?

Heimat- und Geschichtsverein lädt zum Dorffest am 28. Juni zu einem Selbstversuch ein.

Um die alte deutsche Schrift geht es beim Dorffest in Königswalde, das am 28. Juni stattfindet. Der Heimat- und Geschichtsverein des Ortes lädt alle Besucher ein, sich im Lesen oder Schreiben in dieser Schrift zu versuchen. Alte Texte auf Postkarten, Urkunden, Zeugnissen oder ähnlichem können mitgebracht werden. „Auf Wunsch werden sie...