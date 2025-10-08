Drei Jugendprojekte in Werdau erhalten finanzielle Unterstützung

Insgesamt 15.000 Euro stehen für Ideen und Projekte für junge Leute im Stadthaushalt zur Verfügung. Noch ist Geld übrig.

Drei Jugendprojekte in der Stadt Werdau bekommen finanzielle Unterstützung. Das haben die Mitglieder des Verwaltungsausschusses des Stadtrates am Dienstagabend beschlossen. So erhält der neu gegründete Verein „Die Brückenbauer – CVJM“ eine Zuwendung von 1500 Euro. Die Mitglieder haben ein leer stehendes Ladengeschäft an der...