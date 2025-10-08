Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Junge Leute aus Werdau können weiterhin Finanzspritzen für ihre Aktionen beantragen.
Junge Leute aus Werdau können weiterhin Finanzspritzen für ihre Aktionen beantragen. Bild: Michel/Archiv
Junge Leute aus Werdau können weiterhin Finanzspritzen für ihre Aktionen beantragen.
Junge Leute aus Werdau können weiterhin Finanzspritzen für ihre Aktionen beantragen. Bild: Michel/Archiv
Werdau
Drei Jugendprojekte in Werdau erhalten finanzielle Unterstützung
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt 15.000 Euro stehen für Ideen und Projekte für junge Leute im Stadthaushalt zur Verfügung. Noch ist Geld übrig.

Drei Jugendprojekte in der Stadt Werdau bekommen finanzielle Unterstützung. Das haben die Mitglieder des Verwaltungsausschusses des Stadtrates am Dienstagabend beschlossen. So erhält der neu gegründete Verein „Die Brückenbauer – CVJM“ eine Zuwendung von 1500 Euro. Die Mitglieder haben ein leer stehendes Ladengeschäft an der...
