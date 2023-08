E-Bike-Fahrer bei Unfall in Crimmitschau schwer verletzt

In Crimmitschau hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Der beteiligte E-Bike-Fahrer war alkoholisiert.

Ein Unfall mit einer schwer verletzten Person hat sich am Freitagnachmittag in Crimmitschau ereignet. Wie die Polizeidirektion Zwickau informiert, sind eine Seat-Fahrerin und ein E-Bike-Fahrer zusammengestoßen. Der E-Bike-Fahrer (38) war zuvor gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Lindenstraße entgegen der Einbahnstraße in Richtung Mannichswalder Straße unterwegs. In diesem Moment bog die Seat-Fahrerin (37) von der Mannichswalder Straße in die Lindenstraße ein. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Polizei zufolge stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest war bei dem 38-Jährigen nicht möglich. Sachschaden: etwa 5000 Euro. (em)