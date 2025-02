Einbruch ins „Side Bistro“ in Werdau-Steinpleis: Täter hinterlassen einen hohen Sachschaden

Spielautomaten im Imbiss waren das Ziel der Einbrecher, die Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Einbruch in das „Side Bistro“ an der Hauptstraße in Werdau-Steinpleis beschäftigt die Polizei, die erste Informationen zum Fall veröffentlicht.