  Einkaufsmeile in Werdau: Lieferschwierigkeiten verzögern Aufstellung von Bänken – Probleme an der Ziegelstraße

Der Wildwuchs an der Ziegelstraße in Werdau verschwindet noch. Bild: André Kleber
Der Wildwuchs an der Ziegelstraße in Werdau verschwindet noch. Bild: André Kleber
Werdau
Einkaufsmeile in Werdau: Lieferschwierigkeiten verzögern Aufstellung von Bänken – Probleme an der Ziegelstraße
Von Annegret Riedel
Auch die Abfallbehälter kommen erst im September. Das verwilderte Grundstück an der Ziegelstraße wird begrünt.

Die Bänke und Abfallbehälter auf dem neu sanierten Abschnitt der August-Bebel-Straße in Werdau können erst Mitte September aufgestellt werden. Das sagte Karsten Piehler, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bau im Rathaus, auf Anfrage. „Leider gibt es Lieferschwierigkeiten.“ Der Teil der Einkaufsstraße zwischen Annoncenuhr und...
