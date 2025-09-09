Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eishockey-Derby zwischen Crimmitschau und Weißwasser: Welchen Grund gab es für das große Polizeiaufgebot?

Die Polizei war am Sonntag mit 39 Beamten im Kunsteisstadion im Sahnpark im Einsatz.
Die Polizei war am Sonntag mit 39 Beamten im Kunsteisstadion im Sahnpark im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel/Archiv
Die Polizei war am Sonntag mit 39 Beamten im Kunsteisstadion im Sahnpark im Einsatz.
Die Polizei war am Sonntag mit 39 Beamten im Kunsteisstadion im Sahnpark im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Eishockey-Derby zwischen Crimmitschau und Weißwasser: Welchen Grund gab es für das große Polizeiaufgebot?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Polizei hat 39 Beamte zum Testspiel geschickt. Sie verbrachten einen ruhigen Nachmittag. Die Verantwortlichen erklären ihre Personalplanung.

39 Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag rund vier Stunden im Kunsteisstadion im Sahnpark verbracht. Sie sicherten das Eishockey-Testspiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser ab. Die Gäste, die von knapp 100 Fans unterstützt wurden, gewannen mit 3:2. Es gab vor und im Stadion keine Zwischenfälle....
