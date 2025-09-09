Eishockey-Derby zwischen Crimmitschau und Weißwasser: Welchen Grund gab es für das große Polizeiaufgebot?

Die Polizei hat 39 Beamte zum Testspiel geschickt. Sie verbrachten einen ruhigen Nachmittag. Die Verantwortlichen erklären ihre Personalplanung.

39 Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag rund vier Stunden im Kunsteisstadion im Sahnpark verbracht. Sie sicherten das Eishockey-Testspiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser ab. Die Gäste, die von knapp 100 Fans unterstützt wurden, gewannen mit 3:2. Es gab vor und im Stadion keine Zwischenfälle....