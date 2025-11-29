Eishockey-Keeper tauscht Schläger gegen Gitarre: Ralf Kösling aus Crimmitschau feiert seinen 60. Geburtstag

Drei Trikots hängen symbolisch im Kunsteisstadion unter dem Hallendach. Dazu gehört die Nummer 1 von Ralf Kösling. Neben starken Paraden und stoischer Ruhe bleibt vielen Fans ein Patzer aus der Saison 1995/96 in Erinnerung. Hat der Jubilar damit ein Problem?

Ausgerechnet ein kurioses Gegentor verbinden viele ältere Eishockey-Fans mit Ralf Kösling. Dem Keeper, der zwischen 1994 und 2001 im Kasten des ETC Crimmitschau stand, unterläuft – vor fast genau 30 Jahren - ein Patzer. Am 17. Dezember 1995 lässt er beim 4:2-Sieg gegen den EHC Klostersee in der 1. Liga Süd einen Schuss aus einer Entfernung... Ausgerechnet ein kurioses Gegentor verbinden viele ältere Eishockey-Fans mit Ralf Kösling. Dem Keeper, der zwischen 1994 und 2001 im Kasten des ETC Crimmitschau stand, unterläuft – vor fast genau 30 Jahren - ein Patzer. Am 17. Dezember 1995 lässt er beim 4:2-Sieg gegen den EHC Klostersee in der 1. Liga Süd einen Schuss aus einer Entfernung...