Eispiraten an Deck, Spaßrock auf der Bühne – und eine Glauchauerin aus Wiehl mittendrin beim Crimmitschauer Stadtfest

Werdau
Fanfaren, Evergreens, Partnerstadt-Besuch und viele lachende Gesichter: Das Stadtfest lockte drei Tage lang Jung und Alt an – friedlich und ganz nach dem Geschmack der Cheforganisatorin.
Auch bei der 33. Ausgabe des Crimmitschauer Stadtfestes, das ohne Zwischenfälle verlief, hatten die Eispiraten die meisten Fans im Schlepptau. So bildete am Samstagnachmittag bei rappelvollem Markt die Vorstellung der Eishockeyspieler den Höhepunkt des dreitägigen Festmarathons. Moderatorin Tina Wojnowski sprach von einer schwierigen letzten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.