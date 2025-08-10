Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Eispiraten an Deck, Spaßrock auf der Bühne – und eine Glauchauerin aus Wiehl mittendrin beim Crimmitschauer Stadtfest

Höhepunkt des Festmarathons: Die Vorstellung der Profis des Eishockey-Zweitligisten. Da sich noch einige Spieler auf der Urlaubsrückreise befinden, war das Team nicht komplett.
Höhepunkt des Festmarathons: Die Vorstellung der Profis des Eishockey-Zweitligisten. Da sich noch einige Spieler auf der Urlaubsrückreise befinden, war das Team nicht komplett.
Eispiraten an Deck, Spaßrock auf der Bühne – und eine Glauchauerin aus Wiehl mittendrin beim Crimmitschauer Stadtfest
Von Jochen Walther
Fanfaren, Evergreens, Partnerstadt-Besuch und viele lachende Gesichter: Das Stadtfest lockte drei Tage lang Jung und Alt an – friedlich und ganz nach dem Geschmack der Cheforganisatorin.

Auch bei der 33. Ausgabe des Crimmitschauer Stadtfestes, das ohne Zwischenfälle verlief, hatten die Eispiraten die meisten Fans im Schlepptau. So bildete am Samstagnachmittag bei rappelvollem Markt die Vorstellung der Eishockeyspieler den Höhepunkt des dreitägigen Festmarathons. Moderatorin Tina Wojnowski sprach von einer schwierigen letzten...
