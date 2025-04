Eispiraten Crimmitschau: Eishockey-Profis laden ihre Akkus mit Brötchen und Knackern für die dritte Verlängerung auf

Die erste Play-down-Partie geht in die Geschichtsbücher ein. Erst in der 102. Minute und damit so spät wie noch nie ist die Entscheidung gefallen. Was in den Pausen zwischen den Verlängerungen in die Kabine bestellt wurde und welchen Hit die Fans gesungen haben.

So lange hat noch nie ein Eishockey-Spiel im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau gedauert. Zum Start der Play-downs zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Eisbären Regensburg ist die Entscheidung im Kunsteisstadion, welches schon 60 Jahre auf dem Buckel hat, erst in der 102. Minute gefallen: Nach einem Doppelpass mit Colin Smith... So lange hat noch nie ein Eishockey-Spiel im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau gedauert. Zum Start der Play-downs zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Eisbären Regensburg ist die Entscheidung im Kunsteisstadion, welches schon 60 Jahre auf dem Buckel hat, erst in der 102. Minute gefallen: Nach einem Doppelpass mit Colin Smith...