Eispiraten Crimmitschau fehlen künftig zwei Derby-Gegner: Welches Loch der Aufstieg von Dresden und der Abstieg von Selb im Etat reißt

Zwei Gegner, die stets für ein gut gefülltes Kunsteisstadion im Sahnpark gesorgt haben, verabschieden sich aus der DEL 2. Die Plätze nehmen Düsseldorf und Bietigheim ein. Wie reagieren die Eispiraten?

Auf vier Derby-Heimspiele müssen die Eispiraten Crimmitschau – vorausgesetzt es gibt eine Lösung im Stadionstreit – künftig in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) verzichten. Die Gründe: Die Dresdner Eislöwen spielen nach dem Aufstieg in der DEL. Die Selber Wölfe steigen dagegen in die Oberliga ab. Dabei handelt es sich um zwei...