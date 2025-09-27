Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eispiraten Crimmitschau freuen sich auf Ansturm aus Düsseldorf: Sonderzug darf nur bis Gößnitz fahren

Die Anhänger aus der Heine-Kurve freuen sich auf einige Heimspiele mit gut gefülltem Gäste-Fanblock.
Die Anhänger aus der Heine-Kurve freuen sich auf einige Heimspiele mit gut gefülltem Gäste-Fanblock.
Werdau
Von Holger Frenzel
Neben dem Derby-Gegner aus Weißwasser kommen einige Eishockey-Teams mit großer Fan-Unterstützung in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Gastgeber helfen im Februar 2026 sogar mit Shuttle-Bussen. Warum?

Mehr als 3700 Zuschauer haben die Partie gegen Krefeld verfolgt. Mehr als 4000 Zuschauer werden zum Derby gegen Weißwasser erwartet. Zu Beginn der neuen Saison entwickeln sich die Heimspiele der Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) zu Besuchermagneten. Einen Beitrag zu einem gut gefüllten Kunsteisstadion im Sahnpark...
