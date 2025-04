Eispiraten Crimmitschau kämpfen gegen Aus: Warum der Eishockey-Club auch als Wirtschaftsfaktor und Werbeträger gilt

190.000 Euro für Sicherheitsdienst und 80.000 Euro für Busunternehmen: Am Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau hängen neben Fans und Stammverein auch viele Firmen. Was alles in Gefahr geraten ist.

Im Sitzungssaal des Rathauses und nicht auf dem Eis im Kunsteisstadion im Sahnpark scheint die Entscheidung über die Zukunft des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau zu fallen. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates soll über den Stadionnutzungsvertrag gesprochen werden, der als Grundlage für Lizenzierung und... Im Sitzungssaal des Rathauses und nicht auf dem Eis im Kunsteisstadion im Sahnpark scheint die Entscheidung über die Zukunft des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau zu fallen. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates soll über den Stadionnutzungsvertrag gesprochen werden, der als Grundlage für Lizenzierung und...