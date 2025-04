Eispiraten Crimmitschau schaffen sportlich den Klassenerhalt in der DEL 2: Die besten Fotos vom Start des Party-Marathons im Sahnpark

Mit Pyrotechnik in der Heine-Kurve und Kaltgetränken in der Kabine geht es beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau in die Sommerpause. Impressionen liefert die Bilder-Galerie aus dem Kunsteisstadion.

Rund 20 Minuten haben die Profis der Eispiraten Crimmitschau auf dem Eis den Klassenerhalt gefeiert. Viele genossen den Jubel der 3974 Zuschauer im Kunsteisstadion im Sahnpark gemeinsam mit ihren Kindern auf den Armen. Gemeinsam mit Mitarbeitern aus der Geschäftsstelle und Betreuern des Teams gab es auch ein Foto, auf dem die Profis das Banner...