Eispiraten Crimmitschau schicken Profis in Sommerpause: Fans sprechen von „blankem Chaos“ und entrollen weiteres Plakat

Mehr Besucher als erwartet waren am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bei der Autogrammstunde verschwanden auch zwei Fantrikots. Wie Geschäftsführer Jörg Buschmann reagiert.

Das große Fan-Interesse an der Verabschiedung der Profis hat die Verantwortlichen der Eispiraten Crimmitschau überrascht. Rund 1000 Besucher waren nach Angaben des Clubs am Sonntagnachmittag zum „Come together“ im Kunsteisstadion im Sahnpark. „Weitaus mehr als wir erwartet haben und weitaus mehr als bei vergleichbaren Veranstaltungen in...