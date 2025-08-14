Eispiraten Crimmitschau starten ohne Hauptsponsor: Wie teuer der beste Platz auf dem Trikot ist und welche Notlösung geplant ist

Werdau
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seine neuen Jerseys präsentiert - mit Bezug zur Stadtgeschichte. Der Platz auf der Brust ist noch leer. Mit zwei Partnern laufen Verhandlungen.
Rot bei den Heimspielen und weiß bei den Auswärtspartien bleiben die prägenden Farben auf den neuen Trikots des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Zudem stellen die am Mittwochabend vorgestellten Jerseys einen Bezug zur Stadt an der Pleiße dar: Linden erinnern an die Sage um den gleichnamigen Aussichtspunkt, rauchende Schlote an...
