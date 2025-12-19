MENÜ
  Eispiraten Crimmitschau und das erste Weihnachtssingen: Eishockey-Profis sprechen über ihre nervigsten Weihnachtslieder

Werdau
Eispiraten Crimmitschau und das erste Weihnachtssingen: Eishockey-Profis sprechen über ihre nervigsten Weihnachtslieder
Von Holger Frenzel
Eine Premiere gibt es am Sonntag im Kunsteisstadion. Wunderkerzen und Musik sollen auf die Festtage einstimmen. Verteidiger Ole Olleff, Stürmer Tim McGauley und weitere Cracks verraten ihre Tops und Flops bei den Weihnachtstiteln.

Das Weihnachtssingen in der „Red Bull“-Arena in Leipzig und das Adventskonzert im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden liefern die Vorlage für eine Premiere im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau: Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau lädt am Sonntagabend erstmals zum Weihnachtssingen ein – mit einer Mischung aus klassischen...
