Eispiraten Crimmitschau und die Hühnerdieb-Tradition: Ein verletztes Plastik-Huhn kämpft um Instagram-Fans

Das Maskottchen plagt sich - wie so manche Profis - mit einer Blessur herum. Welcher Anhänger es werfen darf, warum es in den sozialen Netzwerken auftaucht und wie lange es die Tradition schon gibt.

Trotz umstrittener Schiedsrichterentscheidungen: Das legendäre Plastik-Huhn fliegt im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau vorübergehend nicht auf das Eis. Das Verletzungspech betrifft neben Leistungsträgern wie Dominic Walsh, Mirko Sacher und Corey Mackin auch das Maskottchen: Durch einen Riss im Gummi rieselt Sand aus dem Plastik-Huhn.... Trotz umstrittener Schiedsrichterentscheidungen: Das legendäre Plastik-Huhn fliegt im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau vorübergehend nicht auf das Eis. Das Verletzungspech betrifft neben Leistungsträgern wie Dominic Walsh, Mirko Sacher und Corey Mackin auch das Maskottchen: Durch einen Riss im Gummi rieselt Sand aus dem Plastik-Huhn....