Eispiraten Crimmitschau vor der entscheidenden Partie im Abstiegskampf: Erlebt der Sahnpark (vorerst) das letzte DEL 2-Spiel?

In der Play-down-Serie zwischen Crimmitschau und Regensburg fällt am Sonntag die Entscheidung. Fest steht: Wenn die Eispiraten gewinnen würden und die Lizenzauflagen nicht erfüllen könnten, wäre es (leider) ein historischer Moment.

Rahmenprogramm, Fanartikel-Verkauf, Fressmeile, Sicherheitsdienst und Kampfgericht: Für die Vorbereitung des nächsten Heimspiels der Eispiraten Crimmitschau bleibt nicht viel Zeit. Durch die 1:2-Niederlage am Freitagabend in Regensburg geht die Play-down-Serie weiter. Nun muss am Sonntag (ab 17 Uhr) im Kunsteisstadion im Sahnpark eine...