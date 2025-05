Eispiraten Crimmitschau: Warum die neue Flex-Bande für ein Problem am Sponsoren-Balkon sorgt

Die Bande touchiert die Stahlträger. Die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten sprechen mit Firmen und Statikern. Über welche Lösungsideen aktuell diskutiert wird.

Der Einbau einer neuen Flex-Bande in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau bringt ein erstes Problem: Sie ist etwas höher und beweglicher als die bisherige Banden-Konstruktion. Dadurch touchiert die Flex-Bande – zumindest an einigen Stellen – die Träger des Sponsoren-Balkons am Hauptgebäude. Dort verfolgen Firmenvertreter und...