Eispiraten Crimmitschau: Warum ein Fan für 610 Euro einen zerbeulten Kühlschrank ersteigert

Werdau
Peter Porzig aus Glauchau hat seine Sammlung an Eishockey-Souvenirs um ein besonderes Stück erweitert. Der 40-Jährige hat schon einen Standort für die XXL-Kühlbox im Kopf.
Pucks und Schläger haben ihre Spuren an einem Kühlschrank hinterlassen. Das arg lädierte Teil hat Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau zur Saisonabschlussveranstaltung mit dem Titel „Come Together“ im Kunsteisstadion im Sahnpark versteigert. Und damit einen stolzen Preis erzielt: Peter Porzig überweist 610 Euro für die von...
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