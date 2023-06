Eispiraten Crimmitschau: Welche Förderlizenzpartner gibt es in der Saison 2023/24?

Mit zwei Partnern planen die Eispiraten Crimmitschau in der neuen Saison eine Zusammenarbeit. Sie kooperieren mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven und mit den Icefighters Leipzig. Bremerhaven spielt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Leipzig startet - angeführt von Ex-Eispirat André Schietzold - in der Oberliga. "Es gibt keinen Grund, um an...