Ende einer Hausruine: Abriss in Crimmitschau sorgt für Erleichterung

Bagger machen Platz: In der kommenden Woche soll der Abriss des Hauptgebäudes Petersstraße 19 beginnen. Dafür wird die Leipziger Straße halbseitig gesperrt – Stau möglich.

In der Petersstraße 19 in Crimmitschau rücken die Bagger an. Seit Tagen werden die Nebengebäude der maroden Hausruine abgetragen, danach steht der Abriss des Hauptgebäudes bevor. Schon in der kommenden Woche sollen die Arbeiten beginnen, kündigt ein Mitarbeiter der beauftragten Firma an. Dafür wird die Leipziger Straße halbseitig gesperrt...